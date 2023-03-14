Расчеты «Мста-Б» подавили артиллерийское орудие украинских боевиков

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Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» уничтожили украинских боевиков, укрывшихся в блиндажах, а также подавили артиллерийское орудие противника на огневой позиции. Кадры публикует Министерство обороны России.

Артиллеристы Воздушно-десантных войск обеспечивают прикрытие штурмовых отрядов. На записи показано, как «Мста-Б» ведет огонь по неприятелю. Расчеты бьют по скоплению живой силы и техники противника, который зачастую находится на значительном расстоянии. Орудия наводят по конкретным координатам. Задача бойцов - как можно быстрее отстреляться, после чего разведчики сообщают, какие цели были поражены.

В ходе боевых действий применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и живой силе противника.

Ранее зенитчик Тайга рассказал об успешной работе ЗРК «Бук» по любым воздушным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.