Армия Армия Армия

Расчеты «Мста-Б» подавили артиллерийское орудие украинских боевиков

11:17 14.03.2023
Артиллеристы обеспечивают прикрытие штурмовых отрядов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» уничтожили украинских боевиков, укрывшихся в блиндажах, а также подавили артиллерийское орудие противника на огневой позиции. Кадры публикует Министерство обороны России.

Артиллеристы Воздушно-десантных войск обеспечивают прикрытие штурмовых отрядов. На записи показано, как «Мста-Б» ведет огонь по неприятелю. Расчеты бьют по скоплению живой силы и техники противника, который зачастую находится на значительном расстоянии. Орудия наводят по конкретным координатам. Задача бойцов - как можно быстрее отстреляться, после чего разведчики сообщают, какие цели были поражены.

В ходе боевых действий применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и живой силе противника.

Ранее зенитчик Тайга рассказал об успешной работе ЗРК «Бук» по любым воздушным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:48 В стране и мире
В ЛНР обнаружен радиозонд украинских диверсантов, передающий разведданные
11:33 В стране и мире
Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге
10:57 В стране и мире
Розенбаум вышел на связь впервые после сообщений о госпитализации
08:45 В стране и мире
Россия распространила в СБ ООН переписку о расследовании теракта на «Северных потоках»
07:50 Армия
Видео
Десантники РФ рассказали, почему не используют окопы противника
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.