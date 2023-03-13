В британской газете рассказывается о боях 131-го батальона боевиков в сосновом лесу, в котором погибло много украинских националистов.

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Украинские боевики несут серьезные потери в боях под Кременной в ЛНР. Об этом сообщает британская газета The Times.

В статье речь идет о боях 131-го разведывательного батальона боевиков в сосновом лесу. Эти бои длятся уже около полугода, и националисты называют это место «проклятым лесом». Российские атаки здесь происходят по несколько раз в день.

«Мы ненавидим этот лес, так как потеряли здесь столько товарищей», - цитирует RT командира роты Сергея Шелудченко.

Ранее российские разведчики показали кадры боевой работы. Получив координаты противника, расчет РСЗО «Град» выдвигается на свои позиции и поражает опорный пункт националистов.