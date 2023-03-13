В Кремле заявили, что поставленных целей на Украине можно достичь только военным путем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что достижение поставленных на Украине целей - абсолютный приоритет.
© Фото: Минобороны России
Россия сегодня может достичь поставленных целей в отношении Украины только военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для нас абсолютным приоритетом является достижение поставленных целей, сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», - сказал Песков журналистам.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны врага.
А Минобороны России показало кадры боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки «Акация» - 152-миллиметровые снаряды громят позиции украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.