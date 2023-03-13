Украинские националисты обстреляли центр Волновахи

В результате обстрела один человек погиб.

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Украинские боевики нанесли удар по центру города Волноваха в ДНР в понедельник, 13 марта. Об атаке националистов сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.

«По центру прилеты. Предварительно, есть один погибший», - приводит агентство слова собеседника из районной администрации.

Напомним, что Волноваха в течение восьми лет находилась под украинской оккупацией и была освобождена российскими войсками в ходе специальной военной операции в марте 2022 года. Город был полностью разрушен боевиками.

По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, «тогда мы впервые столкнулись с тактикой противника, когда, оставляя населенный пункт, украинские боевики старались "не оставить камня на камне". Они расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути».

За два дня до обстрела Пушилин поблагодарил всех, кто помогает восстанавливать школы, детские сады, больницы, объекты культурного наследия.