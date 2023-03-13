Экипаж вертолета фрегата «Адмирал Горшков» омыл гидроакустическую станцию в Индийском океане
Опускаемая в воду гидроакустическая станция применялась в ходе учений по поиску подводных лодок.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж вертолета Ка-27 российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» применил гидроакустическую станцию в Индийском океане. Это произошло в рамках учений по поиску подлодок.
Напомним, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправлен в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе этого похода будет отрабатываться в том числе применение гиперзвуковых ракет.
Ранее сообщалось, что «Горшков» вызвал беспокойство у стран НАТО.
Также «Звезда» публиковала кадры боевой подготовки экипажей Ка-27 и Ка-29 под Мурманском.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.