Экипаж вертолета фрегата «Адмирал Горшков» омыл гидроакустическую станцию в Индийском океане

Напомним, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправлен в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе этого похода будет отрабатываться в том числе применение гиперзвуковых ракет.

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