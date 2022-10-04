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Выше горизонта: кадры боевой подготовки экипажей Ка-27 и Ка-29 под Мурманском

Елена Сивонен
00:11 04.10.2022
Вертолеты могут успешно выполнять задачи в любое время суток и при любых погодных условиях.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Поднимая ворох листьев, вертолет Ка-29 выруливает на полосу, набирает высоту и уже через 20 минут он в районе полигона. Готов к выполнению боевой задачи. Когда под винтами 200 метров до земли, командир выполняет кабрирование, то есть задирает нос вертолета выше горизонта. И под углом примерно 30 градусов открывает огонь.

Неуправляемые реактивные снаряды С-8, которые сейчас используют в ходе специальной военной операции, летят со скоростью 600 метров в секунду. Командир экипажа, он же командир авиаполка Северного флота, своей работой доволен, хотя и добавляет скромно, что такое под силу почти всем летчикам его полка.

У вертолетов Ка-27 сегодня другие задачи. Экипажи ведут поиск подводной лодки условного противника, обнаружение ее и слежение за субмариной. Взлетно-посадочная полоса напоминает оживленное шоссе. С утра и до самой ночи винтокрылые машины одна за другой поднимаются в небо. Экипажи едва успевают меняться.

Вертолеты Ка-27 и Ка-29 безотказные. Могут выполнять боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях. Зимой, летом или, как сегодня, в день первых заморозков на Кольском полуострове. Этим машинам они тоже не страшны.

Сейчас морские летчики в рамках курса боевой подготовки в небе практически без выходных. Отрабатывают учебно-боевые упражнения. Впереди следующий этап тренировок - по взлетам и посадкам на палубу надводного корабля.

В конце сентября экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 Северного флота провели учения по поиску подводных лодок в Баренцевом море. Вертолетчики отрабатывали тактические приемы поиска условно вражеской субмарины, ее обнаружения и слежения за подлодкой с помощью радиолокационного и гидроакустического оборудования.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Елена Сивонен, Николай Баранов.

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