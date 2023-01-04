Шойгу: в ходе похода «Адмирала Горшкова» будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет

Современный фрегат отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе дальнего похода российского фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» будут отрабатываться пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», а также крылатых ракет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

«Сегодня фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" это современный, многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием. Предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Данный корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше... В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», - заявил Шойгу.

Ранее «Звезда» показала кадры из секретных коридоров фрегата «Адмирал Горшков». Попасть туда могут лишь некоторые офицеры и специалисты ракетной части корабля - всего семь человек из 186.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов