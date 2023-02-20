Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вызвал беспокойство у стран НАТО

Командир отряда кораблей Северного флота Олег Гладкий рассказал, как во время перехода в порт Дурбан за фрегатом внимательно следили корабли других государств.

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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в крупнейшем порту Южно-Африканской Республики Дурбан готовится к масштабным учениям. Экипаж и командование обсуждают ход совместных с ЮАР и Китаем военно-морских учений в акватории Индийского океана.

Основные цели тренировки - противодействие угрозам в морских океанских зонах, в том числе борьба с пиратством, оказание помощи, спасение людей, кораблей и судов на море при бедствии. По словам командира отряда кораблей Северного флота, во время перехода в порт Дурбан за фрегатом внимательно следили корабли других государств.

«Вдоль берегов тех стран, которые мы проходили, - это Великобритания, Франция, Испания, Португалия. Они обращали внимание, может, даже посчитали за честь пройти рядом с фрегатом “Адмирал флота Советского Союза Горшков”. Мы были под постоянным надзором, они переживали по этому поводу. Но в целом в рамках нормального флотского международного взаимодействия никаких эксцессов в общем-то не было», - рассказал командир отряда кораблей Северного флота Олег Гладкий.

Совместные военно-морские учения России, ЮАР и Китая под кодовым названием Exercise MOSI проходят с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана. Ожидается, что 22 февраля корабли выйдут в открытый океан для отработки элементов различных морских операций. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» - это современный многоцелевой корабль, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Он вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов