Стали известны возможные причины, почему поставки Западных танков Киеву напоминают «ручеек»

Среди основных причин выделяют коррупцию, дефицит вооружения у стран Запада и понимание, что военной технике ВС РФ нет равных.

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Объявленная всего месяц назад широкомасштабная кампания по передаче Украине танков, в первую очередь, немецких Leopard-2, пока вместо хлынувшего туда потока оружия больше напоминает скромный «ручеек», пишет New York Times.

Берлин и союзники с трудом могут наскрести два танковых батальона. Польша, которая подстегивала Германию, может приостановить поставки собственной бронетехники, пока на смену ей не придут южнокорейские танки. В Испании выяснили, что многие из обещанных ей Леопардов нуждаются в ремонте, который может занять месяцы.

Ускорить поставки военной помощи требует Великобритания. Об истребителях пока речи не идет. Однако, как выяснили пранкеры Вован и Лексус, дозвонившиеся до бывшего английского министра иностранных дел от имени Порошенко еще в декабре прошлого года, в вопросе поставок большей дальности Лондон ориентировался исключительно на Вашингтон.

«Великобритания всегда выступает в роли того, кто укрепляет храбростью и решимость США. Но Великобритания не изменит свою политику без США, не согласовав это с США. То есть, основные решения все еще принимаются в Вашингтоне», - сказал тогда Уильям Хейг, бывший министр иностранных дел Великобритании.

О том, что именно от США зависит продолжение Украине военной помощи, а значит, и сроки прекращения там кровопролития, признают и некоторые из конгрессменов Республиканской партии.

«Я хочу, чтобы Россия и Украина сели за стол мирных переговоров. Но знаете, кто всем этим управляет? Это Америка! Америка должна прекратить продвигать войну на Украине», - написала в своем аккаунте в Twitter Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей конгресса США.

Накануне в Конгрессе прошли слушания по оказанию Киеву дальнейшей военной помощи. Один из вопросов касался возможных хищений передаваемых Украине оружия и техники.

Конкретный пример одного из таких хищений в интервью RT рассказал сам бывший американский военнослужащий. С началом спецоперации на Украине Джон Макинтайр поехал воевать наемником в составе так называемого Иностранного легиона страны. По его словам, на черный рынок попадает огромное количество винтовок и пулеметов. Перепродают их отвечающие за логистику главные сержанты.

Еще одна тема касалась возможных поставок на Украину истребителей F-16. Что примечательно, член правящей Республиканской партии Адам Смит заявил, что не считает этот шаг правильным, поскольку в этом бою с российскими Су-27, которым нет равных, истребитель F-16 «будет бороться за выживание». О преимуществах истребителя Су-27 еще несколько лет назад говорили и сами украинские летчики.

Ранее в зарубежной прессе появилась информация о том, что в случае отсутствия заметных военных побед Киева, Запад все же принудит Зеленского к переговорам с Россией, поставив «военный ультиматум».