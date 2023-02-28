NYT: объем обещанных Украине европейских танков похож на «ручеек»

© Фото: Andreas SjÃ�lin , TT, Globallookpress

Спустя почти месяц после того, как канцлер Германии Олаф Шольц дал союзникам разрешение на отправку немецких танков Киеву, реальное количество единиц техники, которое Запад готов направить Украине, похоже на «ручеек» и демонстрирует неподготовленность европейского ВПК. К такому выводу пришли в американской газете New York Times.

По словам экспертов, в распоряжении Европы находится около 2 000 танков Leopard 2 различных моделей. При этом количество боевой техники, обещанной Киеву, не достигает сотен единиц, которые, по словам его правительства, необходимы Украине. Так, Германия пообещала Киеву только 18 танков, Польша - 14. Цифры поставок от других стран выглядят еще скромнее.

По мнению авторов материала, такая ситуация отражает неспособность обеспечить желаемые поставки бронетехники, а значит, упадок ВПК в странах Запада. Все дело в том, что Европа долгое время наслаждалась оттепелью после холодной войны и недостаточно финансировала свои вооруженные силы.

Ранее немцы раскритиковали демилитаризацию Германии из-за Украины. По мнению читателей Die Welt, решение поставить Киеву 88 снятых с вооружения танков Leopard 1, но не подводную лодку или истребители Eurofigher, лишь подтверждает недостаток вооружения в стране.