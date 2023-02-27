Bild: Запад склонит Украину к переговорам с РФ в случае ее военного провала

По данным издания, Запад готов поставить «военный ультиматум» Зеленскому, если к осени Киев не добьется успехов в конфликте с Россией.

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Страны Запада готовы оказать давление на Киев и склонить его к мирным переговорам с Москвой, если к осени украинские боевики не достигнут значимых результатов на поле боя. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США.

«С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится», - следует из материала издания.

В газете отметили, что Запад готов поддерживать Украину на словах столько, сколько это потребуется. При этом, что касается реальной помощи, страны начали продумывать «военный ультиматум» для Киева.

Ранее издание The Washington Post сообщило о критически важном для Украины моменте с Россией, который может наступить уже весной. По информации WP, Вашингтон предупредил Киев, что в случае неэффективного использования поставленного Западом вооружения и отсутствия стратегических успехов Украине больше не смогут оказывать военную помощь в таких же объемах.