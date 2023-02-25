Байден заявил, что истребители F-16 Зеленскому сейчас не нужны

Джо Байден заявил, что в настоящий момент исключает передачу истребителей F-16 Киеву. Он объяснил это тем, что сейчас Украина не нуждается в них.

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В настоящий момент президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны истребители F-16, заявил лидер США Джо Байден. По его мнению, Украина нуждается в танках, артиллерии и ПВО, а не в военной авиации.

«На данный момент я это исключаю», - приводит его слова RT.

Вместо этого, по его словам, США снабжают Киев всем необходимым, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. За счет этого Зеленский должен «добиться успеха этой весной и этим летом», заключил Байден.

Ранее транспортное командование Соединенных Штатов опубликовало данные о переброске своих вооружений и военнослужащих в Европу, в том числе на Украину. Согласно этим данным, всего с января прошлого года было совершено более 7 500 рейсов различными видами транспорта.