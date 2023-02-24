Херш: представители бизнеса твердо убеждены в непричастности РФ к диверсии на «Северных потоках»

Сеймур Херш заявил, что разговаривал с представителями трубопроводного бизнеса, которые твердо уверены, что Россия не подрывала «Северные потоки».

© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Для России подрыв собственных трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» был бы бессмысленным. Об этом в интервью RT заявил лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш.

«Люди в трубопроводном бизнесе [...] твердо убеждены в том, что Россия этого не делала: с ее стороны это было бы сущим безумием», - сказал он.

Автор расследования теракта отметил, что разговаривал с представителями данного сегмента предпринимательства и их консультантами.

В рамках данного интервью Херш также назвал причину, по которой Байден решился заложить бомбы на «Северных потоках». По мнению журналиста, таким образом президент США намеревался помешать поставкам газа в Европу в связи с наступлением холодов. Суть операции заключалась в том, чтобы заставить страны ЕС продолжать поддерживать Украину и НАТО.