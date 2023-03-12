С европейца по нитке: как Запад опустошает свои склады для снабжения украинских боевиков
На фоне безрадостных для Украины новостей из Артемовска, где украинские вооруженные формирования несут катастрофические потери, Запад торопится затопить страну оружием. Неудачи украинских боевиков привели к тому, что поставки оружия со всех концов света потекли в Киев бурной рекой.
Чтобы обсудить плачевное положение Киева, в Стокгольме на неформальную встречу собрались министры обороны стран НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг был вынужден допустить, что город в ближайшие дни может перейти под контроль ВС РФ.
Все на той же встрече в Стокгольме глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который уже забыл, что такое дипломатия, пообещал, что ЕС подготовит 11 тысяч украинских солдат к концу марта. А чтобы утолить снарядный голод ВФУ, Борель предложил срочно опустошить европейские склады с боеприпасами и отправить на Украину все, что есть.
Евросоюз все больше втягивается в конфликт и, несмотря на кризис, денег не жалеет. Еще больше дестабилизировать ситуацию в мире на двустороннем саммите в Елисейском дворце решили президент Франции и британский премьер. Эммануэль Макрон и Риши Сунак договорились сообща разрабатывать дальнобойные высокоточные ракетные системы.
Как мантру два политика на саммите в Париже повторяли тезисы о поддержке Украины и что мира можно добиться лишь одним способом - нанеся России поражение.
Против еще большего разжигания конфликта и накачки Киева оружием из европейских лидеров традиционно высказался только венгерский премьер Виктор Орбан. Он заявил, что мир еще никогда не был так близок к полномасштабной мировой войне в том числе с участием контингента НАТО.
Подробнее о том, как сейчас Запад пытается выправить ситуацию в свою пользу, смотрите в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».