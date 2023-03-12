С европейца по нитке: как Запад опустошает свои склады для снабжения украинских боевиков

Евросоюз все больше втягивается в конфликт и, несмотря на кризис, денег на поставки оружия не жалеет.

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На фоне безрадостных для Украины новостей из Артемовска, где украинские вооруженные формирования несут катастрофические потери, Запад торопится затопить страну оружием. Неудачи украинских боевиков привели к тому, что поставки оружия со всех концов света потекли в Киев бурной рекой.

Чтобы обсудить плачевное положение Киева, в Стокгольме на неформальную встречу собрались министры обороны стран НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг был вынужден допустить, что город в ближайшие дни может перейти под контроль ВС РФ.

Все на той же встрече в Стокгольме глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который уже забыл, что такое дипломатия, пообещал, что ЕС подготовит 11 тысяч украинских солдат к концу марта. А чтобы утолить снарядный голод ВФУ, Борель предложил срочно опустошить европейские склады с боеприпасами и отправить на Украину все, что есть.

Евросоюз все больше втягивается в конфликт и, несмотря на кризис, денег не жалеет. Еще больше дестабилизировать ситуацию в мире на двустороннем саммите в Елисейском дворце решили президент Франции и британский премьер. Эммануэль Макрон и Риши Сунак договорились сообща разрабатывать дальнобойные высокоточные ракетные системы.

Как мантру два политика на саммите в Париже повторяли тезисы о поддержке Украины и что мира можно добиться лишь одним способом - нанеся России поражение.

Против еще большего разжигания конфликта и накачки Киева оружием из европейских лидеров традиционно высказался только венгерский премьер Виктор Орбан. Он заявил, что мир еще никогда не был так близок к полномасштабной мировой войне в том числе с участием контингента НАТО.

Подробнее о том, как сейчас Запад пытается выправить ситуацию в свою пользу, смотрите в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».