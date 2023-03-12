Foreign Affairs: состояние европейского ВПК на фоне украинского конфликта ужасает

По мнению обозревателей Макса Брегманна и Софии Беш, Евросоюз недостаточно инвестировал а армию и ограничивался противоповстанческими миссиями вдали от дома.

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Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние общеевропейской обороны и полную зависимость ЕС от Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

«Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние европейской обороны. Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий вдали от дома», - пишут обозреватели издания Макс Брегманн и София Беш.

По мнению авторов статьи, НАТО, ЕС и США находятся в «бесконечном застое». Брегманн и Беш напомнили, что официальный Брюссель передал Киеву огромное количество вооружений, опустошив собственные арсеналы. Кроме того, военно-промышленный комплекс Европы полностью зависим от США. Вашингтон получает выгоду от контрактов с европейцами.

Ранее журналист издания The American Conservative Брэдли Девлин подсчитал, сколько времени потребуется Пентагону на восстановление собственных оружейных закромов после помощи украинским националистам. По его оценкам, не менее шести лет уйдет на производство прежних объемов боеприпасов на складах.