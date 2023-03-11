Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению о вводе войск союзников на Украину

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Страны коллективного Запада приближаются к тому, чтобы начать серьезное обсуждение касательно ввода войск союзников на территорию Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны - ведь речь шла о Луганске и Донецке - получилась мировая война», - сказал он в эфире местной радиостанции Kossuth.

По его словам, вероятность этого события растет с каждым днем.

Политик отметил, что западные лидеры болеют «военной лихорадкой». Венгерский премьер также обвинил их в отправке киевскому режиму все более опасного вооружения, подчеркнув, что в настоящее время обсуждается вопрос поставок истребителей, несмотря на то, что раньше эта тема считалась запретной.

Ранее Виктор Орбан, выступая на экономическом форуме в Будапеште, заявил, что Венгрии следует обдумать, какие отношения с Россией она будет выстраивать в ближайшие 10-15 лет. По его словам, естественно и понятно, что РФ и Европе после окончания конфликта на Украине придется выстраивать взаимоотношения, однако пока это «далеко от реальности». При этом он отметил, что в интересах Будапешта, в основном по причинам энергетического характера, сохранить как можно больше связей с Москвой.