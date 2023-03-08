Боррель заявил, что ЕС к концу марта обучит 11 тысяч украинских боевиков

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ЕС в рамках военной тренировочной миссии к концу марта подготовит более 11 тысяч украинских боевиков и еще 30 тысяч - к концу года. Об этом в среду заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, обучение также пройдут экипажи для танков, которые отправят Киеву.

«Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта и 30 тысяч - к концу года», - передает ТАСС слова Жозеп Борреля.

Напомним, сегодня стало известно о проблемах с автоматами Grot, которые Варшава поставляет киевскому режиму. Выяснилось, что оружие часто заклинивает, а также неточно стреляет. Во многих экземплярах автомата отваливаются детали. Кроме того, солдаты жалуются на прицелы.

Проблемы проявились в ходе совместных учений украинских боевиков с польскими спецназом. О них уже доложили командующему Силами специальных операций республики, бригадному генералу Славомиру Друмовичу..