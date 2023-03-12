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Папа Римский Франциск: у меня отличные отношения с послом России Авдеевым

Ян Брацкий
00:11 12.03.2023
Понтифик пообещал продолжать вести диалог с российским послом при Святом Престоле, пока это возможно.
Папа Римский Франциск: у меня отличные отношения с послом России Авдеевым
© Фото: Stefano CostantinoKeystone Press Agency Global Look Press
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Папа Римский Франциск рассказал об отличных отношениях с российским послом при Святом Престоле Александром Авдеевым. По словам Франциска, он очень ценит возможность вести с ним диалог.

«У меня отличные отношения с российским послом... Это очень серьезный человек, профессионал, с ним можно вести диалог. И пока можно вести диалог, мы будем двигаться вперед», - цитирует ТАСС слова понтифика.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. Священнослужитель отметил, что питает любовь и к украинскому народу.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску по поводу ситуации в Киево-Печерской лавре. Он призвал приложить все возможные усилия для недопущения изгнания монахов Украинской православной церкви из святыни и принудительного закрытия монастыря.

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