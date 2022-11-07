Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам

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Папа римский Франциск признался, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. О своих чувствах в непростое время понтифик рассказал в ходе пресс-конференции на борту самолета, следующего в Рим.

Священнослужитель отметил, что питает любовь и к украинскому народу, в связи с чем сложно переживает конфликт на Украине. Он напомнил, как лично посетил посольство РФ в Ватикане сразу же после начала спецоперации и выражал желание совершить визит в Россию.

«Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», - цитирует папу римского Askanews.

По словам понтифика, жестокость, проявляющаяся в ходе боевых действий, вызывает у него боль. Между тем русскому народу, по его мнению, жестокость совершенно не свойственна.

Папа Франциск добавил, что Святой престол со своей стороны делает все что должен в сложившейся ситуации. В частности, Ватикан работает над освобождением пленных, а также над сближением сторон и поиском решений конфликта.