Эхо майдана: кто и зачем раскачивает политическую лодку в Грузии

Одной из причин раздуваемого в Грузии майдана политологи и эксперты называют нейтралитет Тбилиси относительно украинского конфликта, ведь страна не поставляет Киеву оружие и не присоединилась к антироссийским санкциям.

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Грузинская оппозиция не собирается заканчивать с акциями протестов и намерена продолжить митинговать. И это несмотря на то, что из парламента отозван законопроект об иноагентах, который, как на первый взгляд может показаться, спровоцировал волну недовольства.

Попытка осуществления «цветной революции» в стране, с которой и началось использование этого термина на постсоветском пространстве, завершилась выполнением требования, ради которого десятки тысяч человек последние двое суток и выходили на улицу. На утро после того, как митингующие стали забрасывать камнями окна парламента и переворачивать полицейские машины, правящая партия «Грузинская мечта» совместно с инициаторами законопроекта из движения «Сила народа» заявили, что отзывают документ с рассмотрения парламента.

«На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах общественности, как отход от европейского курса. Мы как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок», - говорится в заявлении политиков в эфире телеканала 1tv.ge.

И хотя сам законопроект об иностранных агентах, который был одобрен в первом чтении во вторник, был направлен как раз на контроль поступающих из-за рубежа средств на финансирование грузинских неправительственных организаций, в США назвали документ - вдохновленным Кремлем. Сегодня эти обвинения попросили прокомментировать пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Нет, ничего там Кремлем не вдохновлялось. Вы знаете, что практика введения этих законов, первопроходцем здесь стали в конце 30-х годов США. Даже один из вариантов законопроекта очень сильно был похож на аналогичный закон в США. Второй вариант был менее похож на закон в США, но был гораздо мягче по своей сути. Конечно, ни к тому ни к другому мы не имеем никакого отношения», - заявил Песков.

Закон о регистрации иностранных агентов, сокращенно FARA, был принят в США в 1938 году в ответ на пропаганду, которую перед Второй мировой вела нацистская Германия. По сравнению с ним законопроект, который одобрил грузинский парламент, предполагал необходимость регистрироваться и подавать ежегодную декларацию в отношении лишь неправительственных организаций и СМИ, которые как минимум на 20% финансируются из-за границы. Был и второй документ, сделанный как раз по образу и подобию американского. Но тогда его в итоге принимать не стали. Законопроект должен был действовать не только в отношении юридических, но и физических лиц. А за его нарушение предусматривалась и уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы.

«Насмерть стоят за то, чтобы не допустить даже малейшего влияния на то, что происходит внутри этих стран и ровно противоположным образом делают все, что от них зависит, всеми правдами и неправдами добиваются сохранения для себя каналов влияния в третьих странах», - заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

В отчете Азиатского банка развития указывается, что именно неправительственные организации сыграли важную роль в так называемой «революции роз» и во время прихода к власти Михаила Саакашвили. Год назад, когда он уже находился в тюрьме, они потребовали от властей формирования временного правительства. А в противном случае пригрозили революцией. Считается, что именно это и подтолкнуло власти Грузии к обсуждению закона об НПО.

«Мы, наша власть, делаем все, чтобы укрепить суверенитет Грузии», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Еще одной причиной называют фактически нейтралитет Грузии, который она заняла по отношению к ситуацию на Украине. Она не стала поставлять туда оружие и не присоединилась к антироссийским санкциям.

«И все не сомневались, что она подключится. Тем не менее, она не подключилась. Соединенные Штаты нейтральная Грузия не устраивает, им была нужна антироссийская Грузия. Власть решено было сменить», - сказал главный редактор агентства «ГРУЗИНФОРМ» Арно Хидирбегишвили.

При этом, уступок властей протестующим показалось недостаточно. Сегодня вечером лидеры оппозиции призвали жителей вновь выйти на улицы.

«Сейчас власть отступила под грубым давлением - завтра давление станет только сильнее, риски, что ситуация будет развиваться в недалеком будущем по украинскому сценарию только нарастают», - считает председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

А еще в Грузии политический кризис. Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Саломе Зурабишвили - несмотря на беспорядки в Тбилиси - не стала прерывать свой визит в США и еще во вторник поддержала протестующих. Правительство во главе с премьером Ираклием Гарибашвили пользуется все меньшей поддержкой населения. А уже в следующем году в стране предстоят парламентские выборы, которые называют важнейшими за последние десять лет.