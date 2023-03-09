Сенатор Косачев заявил, что Запад пытается провести цветную революцию в Грузии

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Протесты в Грузии против закона об иностранных агентах могут быть очередной попыткой Запада провести цветную революцию. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Это попытка совершить, организовать или спровоцировать очередную цветную революцию в Грузии», - уверен сенатор.

По его словам, США не устраивают недостаточно прозападные власти страны и они хотят их сменить на однозначно антироссийские.

Напомним, ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас назвал протесты в Грузии попыткой государственного переворота со стороны Запада. При этом он отметил, что США и ЕС на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела.

Сегодня стало известно, что грузинская оппозиция планирует продолжать выходить на митинги, несмотря на отзыв из парламента законопроекта об иностранных агентах. Об этом заявил представитель партии «Гирчи - больше свободы» Цотнэ Коберидзе.

По его словам, многие оппозиционно настроенные люди не доверяют партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», которая объявила об отзыве законопроекта.