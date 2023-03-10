Законопроект лишь повод: чего на самом деле добиваются протестующие в Грузии

Оппозиция, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, намерена и дальше выходить на улицы.

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В пятницу прошло первое заседание грузинского парламента после того, как в минувшую среду, 8 марта, его попытались взять штурмом протестующие. Парламентарии собрались, чтобы снять с рассмотрения законопроект, который и привел к массовым акциям.

О том, что законопроект отзывают, стало известно еще накануне. Однако минувшим вечером протестующие снова вышли на улицы. Они выдвинули новое требование к властям - отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

О том, что законопроект оказался лишь поводом, стало понятно, когда в Соединенных Штатах выступили против него. При этом в Кремле заявили, что закон был вдохновлен опытом США.

«Россия здесь вообще ни при чем. Ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению экспертов, Запад пытается наказать власть в Грузии за нежелание открывать второй фронт против России. Не исключено, что могут быть предприняты попытки освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Этой акцией коллективный Запад, англосаксы наказали нынешнюю власть Грузии за нежелание открывать второй фронт, то есть, оказывать хоть какую военную помощь Украине. Речь шла хотя бы о поставке купленных Грузией у США "Джавелинов"», - уверен главный редактор агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили.

Сообщается, что на митинге, который прошел накануне в Тбилиси, как раз были замечены члены его семьи. Сам он сейчас отбывает наказание в грузинской тюрьме.

«Толпа хочет сместить существующие структуры, хочет доказать свою правоту, но через улицу это делать категорически нельзя. Потому что страна погрузится в хаос. Это попытка создать "цветную революциию" с тяжелыми последствиями для страны и народа», - отмечает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Главный вопрос сейчас - продолжаться ли массовые протесты. Напомним, часть митингующих уже заявила, что не уйдет с улицы, пока не убедится в приверженности европейского пути.