В Грузии заявили о прибывших на протесты украинских «бойцах» - сторонниках Саакашвили
Сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили приехали с территории Украины в Грузию, их цель - подстрекать молодежь к совершению революции, заявил вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский.
С его слов, прибывшие бойцы действуют совместно с лидером оппозиционного ЕНД («Единое национальное движение») Леваном Хабеишвили. Напомним, что именно Саакашвили в 2001 году основал эту партию.
«Эти бойцы постараются, использовав эту молодежную энергию, чтобы попытаться не убрать этот революционный процесс из повестки дня», - сказал журналистам Вольский.
Ранее глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что участники массовых протестных акций в Грузии своими действиями толкают страну в пропасть.