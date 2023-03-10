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В Грузии заявили о прибывших на протесты украинских «бойцах» - сторонниках Саакашвили

Анна Назайкина
18:27 10.03.2023
Они будут стремиться, чтобы революционный процесс не исчезал из грузинской повестки дня, отметили в парламенте страны.
В Грузии заявили о прибывших на протесты украинских «бойцах» - сторонниках Саакашвили
© Фото: Konstantin Volkov, news.ru, GlobalLookPress
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Сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили приехали с территории Украины в Грузию, их цель - подстрекать молодежь к совершению революции, заявил вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский.

С его слов, прибывшие бойцы действуют совместно с лидером оппозиционного ЕНД («Единое национальное движение») Леваном Хабеишвили. Напомним, что именно Саакашвили в 2001 году основал эту партию.

«Эти бойцы постараются, использовав эту молодежную энергию, чтобы попытаться не убрать этот революционный процесс из повестки дня», - сказал журналистам Вольский.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что участники массовых протестных акций в Грузии своими действиями толкают страну в пропасть.

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