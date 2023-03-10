Лавров: РФ найдет ответ Западу в случае прекращения следствия по «Северным потокам»

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Россия будет думать, как ответить Западу, если заблокируют беспристрастное и объективное расследование теракта на «Северных потоках». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность», - сказал глава МИД России.

Недавно Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит Западу снова «взрывать газопроводы». По его словам, сразу после терактов наша страна потребовала провести расследование, но эта просьба тут же была отклонена США, так как там посчитали подобное «нонсенсом».

Напомним, что в конце сентября прошлого года была совершена атака на газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Как заявил американский журналист Сеймур Херш, взрывчатку под трубы заложили во время учения НАТО американские специалисты, а активировали бомбу норвежцы.