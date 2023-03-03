Лавров заявил, что РФ не позволит Западу снова «взрывать газопроводы»
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Россия не позволит Западу снова «взрывать газопроводы». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Лавров заявил, что РФ не позволит Западу снова «взрывать газопроводы»
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Россия не позволит Западу снова «взрывать газопроводы». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Экспертное мнение и аналитика
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