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Генконсул Китая иронично прокомментировала статью NYT о подрыве «Северных потоков»

Максим Крюков
02:19 09.03.2023
Генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан в своей публикации намекнула на заинтересованность к диверсии на «Северных потоках» администрации американского президента Джо Байдена.
Генконсул Китая иронично прокомментировала статью NYT о подрыве «Северных потоков»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Global Look Press
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Белфасте Чжан Мэйфан с иронией высказалась о материале американской газеты The New York Times, посвященному аварии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» и якобы непричастности американских специалистов, намекнув на заинтересованность к диверсии администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением "проукраинской группировки" внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов "Северный поток". Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: "Группировка называется администрацией Байдена?"» - написала она в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, по версии издания The New York Times, новые разведданные дают основание предположить, что за атакой на трубопроводы стоит проукраинская группировка. Кроме того, в США не смогли найти доказательства причастности России к диверсии на «Северных потоках».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе со «Звездой» заявил, что Соединенные Штаты распространили методичку, каким образом Западу следует комментировать взрывы на «Северных потоках» через публикацию в New York Times. По его мнению, это было сделано не только для отведения подозрений от Вашингтона: сразу после диверсии многие страны искренне радовались подрыву газопроводов, но именно это и показывало, кому на самом деле была выгодна диверсия.

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