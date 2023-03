В стране и мире Генконсул Китая иронично прокомментировала статью NYT о подрыве «Северных потоков» Максим Крюков Генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан в своей публикации намекнула на заинтересованность к диверсии на «Северных потоках» администрации американского президента Джо Байдена. © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Генеральный консул Китайской Народной Республики в Белфасте Чжан Мэйфан с иронией высказалась о материале американской газеты The New York Times, посвященному аварии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» и якобы непричастности американских специалистов, намекнув на заинтересованность к диверсии администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением "проукраинской группировки" внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов "Северный поток". Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: "Группировка называется администрацией Байдена?"» - написала она в своем Twitter-аккаунте. Напомним, по версии издания The New York Times, новые разведданные дают основание предположить, что за атакой на трубопроводы стоит проукраинская группировка. Кроме того, в США не смогли найти доказательства причастности России к диверсии на «Северных потоках». Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе со «Звездой» заявил, что Соединенные Штаты распространили методичку, каким образом Западу следует комментировать взрывы на «Северных потоках» через публикацию в New York Times. По его мнению, это было сделано не только для отведения подозрений от Вашингтона: сразу после диверсии многие страны искренне радовались подрыву газопроводов, но именно это и показывало, кому на самом деле была выгодна диверсия. Экспертное мнение и аналитика