Володин назвал диверсию на «Северных потоках» акцией США по устрашению своих вассалов

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, Вашингтон должен выплатить компенсации странам, пострадавшим в результате диверсии на «Северных потоках».

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Опубликованные результаты расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности спецслужб США и лично президента страны Джо Байдена к подрыву «Северных потоков» должны стать основанием для международного расследования. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден - террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Накануне знаменитый своими расследованиями американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под российские трубопроводы в Балтийском море заложили американские водолазы. По данным Херша, это произошло летом прошлого года в ходе учений НАТО. С его слов, в действие бомбу привели норвежцы, сбросившие специальный акустический буй в воду 26 сентября 2022 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Белый дом должен прокомментировать все изложенные в расследовании диверсии факты. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва неоднократно указывала на нежелание Берлина, Стокгольма и Копенгагена проводить открытое расследование инцидента.

Напомним, диверсия на экспортных трубопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошла 26 сентября прошлого года. Подводный врыв произошел в территориальных водах Дании и Швеции. В результате обе нити газопровода были частично уничтожены.