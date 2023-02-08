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В МИД РФ призвали Белый дом прокомментировать все факты расследования журналиста Херша

Максим Крюков
19:24 08.02.2023
Официальный представитель МИД России высказалась о расследовании американского журналиста Сеймура Херша, в котором он заявил о причастности Вашингтона к диверсии на «Северных потоках».
В МИД РФ призвали Белый дом прокомментировать все факты расследования журналиста Херша
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Белом доме должны комментировать все факты расследования, которое было опубликовано на сайте американского журналиста Сеймура Херша. В нем лауреат Пулитцеровской премии заявил о причастности ВМС Соединенных Штатов Америки и Норвегии к диверсии на «Северных потоках».

«Позицию России о вовлеченности США и НАТО мы озвучивали неоднократно, отмечая, что они этого и не скрывали, бахвалясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы», - написала она в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что Москва регулярно отмечала нежелание Копенгагена, Берлина и Стокгольма проводить открытое расследование и противодействие участию в нем российской стороны, «несмотря на то, что РФ понесла огромные издержки».

Комментируя опубликованное расследование журналиста Сеймура Херша о том, что прошлым летом во время учений НАТО Baltops американские водолазы заложили бомбу на газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели в действие взрывное устройство, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что сообщения о причастности ВМС США к диверсии на «Северных потоках» являются ложью и фикцией.

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