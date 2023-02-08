Журналист Херш: диверсию на «Северных потоках» координировал советник Байдена Салливан

Межведомственная группа Джейка Салливана предлагала два варианта совершения диверсии: применение подлодки для атаки на трубопроводы и использование взрывчатки с дистанционным управлением.

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Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан занимался организацией подготовки к диверсиям на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» в Балтийском море.

«Байден уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана (диверсии). В декабре 2021 года Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы», - написал журналист на своем сайте.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, в ходе совещаний представители Военно-морских сил США советовали применить подводную лодку для атаки на «СП», а в Военно-воздушных силах страны предложили использовать заряды с дистанционным взрывателем. По словам Херша, в начале прошлого года рабочая группа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сообщила команде Джейка Салливана, что у них «есть способ взорвать трубопроводы».

Кроме того, по мнению журналиста, водолазы ВМС Соединенных Штатов Америки в ходе учений НАТО Baltops, проходивших летом прошлого года, установили под газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» взрывные устройства. Он добавил, что 26 сентября 2022 года самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, благодаря которому взрывчатка была активизирована.