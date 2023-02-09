Врачи спасли мужчину, которого считали погибшим после взрыва газа в Новосибирске
В МЧС РФ по Новосибирской области уточнили количество погибших и пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме.
«На настоящий момент девять пострадавших, из которых один человек погиб. Восемь человек находятся в состоянии различной степени тяжести», - приводит РИА Новости слова начальника регионального главка ведомства Виктора Орлова.
Ранее сообщалось о гибели двух человек, но второго жильца частично рухнувшего дома врачам удалось спасти. Сейчас он находится в реанимации одной из больниц.
Трагедия произошла около 08:00 по местному времени на улице Линейной. Очевидцы рассказали о громком хлопке, который сотряс соседние дома. В результате ЧП обрушились два подъезда пятиэтажки. На место сразу прибыли спасатели и сотрудники других оперативных служб. Ведется разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело.