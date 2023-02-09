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Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до двух

Семен Лавров
05:25 09.02.2023
По данным главы региона, в больнице номер 34 из-за отравления угарным газом скончался один из пострадавших в результате взрыва в Новосибирске.
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до двух
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Число жертв обрушения подъезда в результате взрыва газа в жилом доме Новосибирска увеличилось до двух человек. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников.

«К сожалению, из 34 больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке», - написал он в Telegram.

Причина смерти - отравление угарным газом, уточнил глава региона.

Напомним, что, согласно данным МЧС, сообщение о взрыве поступило в 7:43 по местному времени. Началось возгорание на площади около 300 квадратных метров. На месте происшествия работают почти 200 пожарных и несколько десятков единиц спецтехники.

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