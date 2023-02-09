СК РФ: в результате взрыва газа в доме в Новосибирске обрушились два подъезда
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.
«Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», - говорится в публикации.
По данным СК РФ, в результате взрыва газа произошло обрушение двух подъездов в пятиэтажном жилом здании на Линейной улице.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о двух погибших жителях взорвавшегося дома. Один из них скончался в больнице из-за отравления угарным газом. В настоящий момент на месте работают 197 спасателей и 61 единица техники, заявил он.