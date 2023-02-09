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Очевидец взрыва газа в Новосибирске рассказала о первых минутах после происшествия

Ян Брацкий
07:03 09.02.2023
По факту взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч.3. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Взрыв в жилой пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске прогремел в тот момент, когда многие жители окрестных домов собирались на работу и выходили на улицу. Одна из них - Надежда Москвина. Женщина рассказала «Звезде» о первых минутах после случившегося. Незадолго до взрыва она собиралась выйти на прогулку с собакой.

«Восьми часов утра еще не было. Произошел очень сильный взрыв. Мы думали сначала, что это землетрясение. У меня нервничала собака, мы собирались идти гулять на улицу. Очень сильно нас тряхнуло. Я уже одетая была, выглянула в окно, а там падают стекла и очень громко кричал мужчина. Вышли, а там уже горит. Мы шли, было темно еще, а навстречу бежали люди с плачущими детьми. Какие-то вещи в руках у них были», - рассказала Надежда Москвина.

Согласно данным регионального главка МЧС РФ, взрыв прогремел в 07:43 по местному времени. На месте ЧП сразу вспыхнул пожар. Оперативные службы прибыли к месту трагедии незамедлительно.

Вскоре выяснилось, что жертвами происшествия стали, как минимум, двое человек. В результате ЧП обрушились два подъезда дома. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

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