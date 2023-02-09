Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 391

По данным турецких СМИ, из-под завалов извлекли тела 12 391 погибшего. Пострадавших почти 63 тысячи.

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Согласно последним данным, 12 391 человек погибли в результате серии мощных землетрясений в Турции. Их опубликовало агентство Anadolu, сославшись на Управление по чрезвычайным ситуациям республики (AFAD).

В свою очередь, газета Hurriyet написала о почти 63 тысячах пострадавших.

В связи с катастрофой президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции национальный траур до 12 февраля.

В настоящий момент спасать людей из-под завалов помогают спасатели из разных стран мира. Россия также направила в республику сотрудников МЧС, медиков и спецтехнику. Кроме того, российский самолет Бе-200 министерства чрезвычайных ситуаций помогает тушить пожары, число которых в Турции из-за землетрясения значительно увеличилось.