Самолеты МЧС РФ приземлились в Турции для помощи в ликвидации последствий землетрясения

В аэропорту турецкого города Адана приземлились самолеты МЧС РФ, на борту одного из которых для помощи в устранении последствий землетрясения прибыло руководство ведомства.

© Фото: МЧС России

Самолет Ан-148 МЧС России приземлился в Адане, Турция. На нем для помощи в ликвидации последствий серии мощных землетрясений прибыл замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.

Вместе с ним на другом самолете в страну прибыли более ста спасателей и медиков из России, а также девять единиц спецтехники. Все эти силы будут брошены не поиски пострадавших и оказание им необходимой помощи.

«Самолеты МЧС России приземлились в Турции для оказания помощи в ликвидации последствий сильнейшего землетрясения. Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент, предназначенный для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших», - заявили в пресс-службе МЧС.

Напомним, что по последним данным в Турции в результате стихийного бедствия пострадали почти 15 000 человек. При этом сообщается о 2379 погибших. Мощные толчки, из-за которых обрушивались здания в населенных пунктах Турции, донеслись и до приграничных стран. В частности, в Сирии в результате землетрясения погибли более 700 человек.