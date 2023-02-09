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Российский самолет Бе-200 помог потушить пожар в порту турецкого города Искендерун

Сергей Лебедев
00:04 09.02.2023
За сутки самолет-амфибия сбросил более 60 тонн воды.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200 МЧС России помог потушить мощный пожар в порту турецкого города Искендерун. За минувшие сутки им было сброшено более 60 тонн воды.

Напомним, пламя разгорелось вечером 6 января в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время сильного землетрясения. В среду вечером стало известно, что пожар потушили.

Сейчас специалисты продолжают остужать территорию порта. Об этом сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов рассказал «Звезде», что российские спасатели будут работать в самом пострадавшем от землетрясения турецком регионе - Кахраманмараше. Первая группировка спасателей - более 100 человек со спецоборудованием и служебными собаками - уже прибыла в Турцию.

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