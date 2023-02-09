Эксперт Кузник: ФРГ пострадает сильнее всех от обвинения США в подрыве «Северных потоков»

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Обвинение Соединенных Штатов в теракте на «Северных потоках» практических не скажется на них самих, но навредит Европе, в особенности, Германии. Такую точку зрения в беседе со «Звездой» выразил директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

По его словам, американские политики сейчас настроены слишком воинственно, поэтому эта история вряд ли скажется на президенте Джо Байдене. Кузник считает, что намного больше будет последствий в Европе, особенно в Германии, которая тесно связана с РФ.

«В Германии сейчас раздвоение голосов. Пока Бербок (Анналена Бербок, глава МИД ФРГ. - Прим.ред) и Партия зеленых, точно так же как и Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц. - Прим.ред.), и его приближенные... соглашаются отправлять танки и прочее на Украину, в Германии поднимаются сильные антивоенные настроения», - подчеркнул он.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой назвал США ответственными за подрыв ниток газопровода «Северный поток» в конце сентября 2022 года. Он подробно описал, как американцам удалось реализовать диверсию, отметив, в частности, что бомбы были заложены во время учений НАТО.

В США эти обвинения отвергли. В Кремле отметили, что публикация Херша показывает необходимость открытого международного расследования.