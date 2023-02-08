Белый дом исключил причастность ВМС США к диверсии на «Северных потоках»

Ранее американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свой источник, опубликовал большое расследование, в котором заявил, что водолазы ВМС США заложили заряд на трубопроводы, который был активирован норвежцами.

© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress

Сообщения о причастности Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки к диверсии на «Северных потоках» являются ложью и фикцией. Об этом заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, комментируя опубликованное расследование журналиста Сеймура Херша о том, что прошлым летом во время учений НАТО Baltops американские водолазы заложили бомбу на газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели в действие взрывное устройство.

«Эта совершенная ложь и полная фикция», - передает ее слова ТАСС.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на осведомленный источник, также заявил, что президент США Джо Байден решился на данную диверсию после секретных обсуждений с сотрудниками Агентства национальной безопасности (АНБ), которые проводились более девяти месяцев. Журналист отметил, что главным вопросом в ходе дискуссий было, «как не оставить улик».

Кроме того, Херш считает, что диверсию на «Северных потоках» координировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его межведомственная группа предлагала два варианта совершения диверсии: применение подлодки для атаки на трубопроводы и использование взрывчатки с дистанционным управлением.