Сеймур Херш: атака на «Северные потоки» планировалась с использованием подлодки

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ВМС США предложили атаковать «Северный поток» с помощью подводных лодок, а ВВС - с помощью детонирующих бомб большой дальности. В своей статье американский журналист Сеймур Херш описал операцию по подрыву трубопроводов.

Журналист утверждает, что ВМС США заложили бомбы под «Северным потоком» во время учений НАТО Baltops, а привели в действие взрывные устройства уже норвежцы. Херш добавил, что 26 сентября 2022 года самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, благодаря которому взрывчатка была активизирована.

Сеймур Херш также сообщает, что президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с экспертами по национальной безопасности. По данным журналиста, к подготовке диверсии причастен Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

По словам Херша, решению сбросить бомбу предшествовали "более девяти месяцев секретных обсуждений в вашингтонском сообществе национальной безопасности о наилучшем способе достижения этой цели". В течение этого времени, подчеркнул журналист, "вопрос заключался не в том, выполнять ли миссию, а в том, как это сделать, не зная, кто будет привлечен к ответственности".