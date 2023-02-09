Песков после статьи Херша о «Северных потоках» заявил, что мир должен узнать правду
Кремль ознакомился с публикацией американского журналиста Сеймура Херша о произошедшем на «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах, но она примечательна глубиной анализа и стройностью изложения», - отметил он.
По мнению представителя Кремля, подобные статьи свидетельствуют о необходимости открытого международного расследования.
«Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Песков также добавил, что статья Херша должна была вызвать ускорение международного расследования, однако данный материал, напротив, не получил широкого распространения в западных средствах массовой информации.
Накануе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал о произошедшем на газопроводе. По его словам, то, что случилось на «Северных потоках» - это результат секретной американской операции.
Журналист, ссылаясь на осведомленный источник, подробно описал, каким образом была подготовлена и осуществлена эта диверсия. В частности, утверждается, что взрывчатку устанавливали во время учений НАТО водолазы ВМС США. В Белом доме все обвинения назвали ложью.