Песков после статьи Херша о «Северных потоках» заявил, что мир должен узнать правду

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Кремль ознакомился с публикацией американского журналиста Сеймура Херша о произошедшем на «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах, но она примечательна глубиной анализа и стройностью изложения», - отметил он.

По мнению представителя Кремля, подобные статьи свидетельствуют о необходимости открытого международного расследования.

«Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что статья Херша должна была вызвать ускорение международного расследования, однако данный материал, напротив, не получил широкого распространения в западных средствах массовой информации.

Накануе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал о произошедшем на газопроводе. По его словам, то, что случилось на «Северных потоках» - это результат секретной американской операции.

Журналист, ссылаясь на осведомленный источник, подробно описал, каким образом была подготовлена и осуществлена эта диверсия. В частности, утверждается, что взрывчатку устанавливали во время учений НАТО водолазы ВМС США. В Белом доме все обвинения назвали ложью.