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Моравецкий заявил, что Варшава не будет поставлять истребители на Украину в первых рядах

Ян Брацкий
14:31 09.02.2023
Польские власти готовы поставлять истребители Киеву при условии, что более обеспеченные страны Евросоюза сделают это первыми.
Моравецкий заявил, что Варшава не будет поставлять истребители на Украину в первых рядах
© Фото: U.S. Air Force, GlobalLookPress
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Варшава готова передать киевскому режиму боевые самолеты, но не будет действовать в первых рядах. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Наша позиция здесь однозначная. Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», - цитирует РИА Новости заявление Моравецкого.

Польские власти, добавил он, допускают передачу истребителей Украине только при условии участия в этом других членов ЕС, у которых больше современной боевой авиации.

«Наша безопасность тут на первом месте, а в данном случае мы не можем допустить ослабления нашей безопасности», - заключил он.

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что окончательное решение о передаче украинской стороне истребителей будет принимать НАТО. Польский премьер напомнил о необходимости соблюдать пропорции странами Евросоюза при оказании помощи Украине.

Тем временем в американской компании Lockheed Martin заявили о готовности поставлять в зону украинского конфликта истребители F-16. Для этого компания может нарастить их производство. 

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