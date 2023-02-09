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Решение о поставках официальному Киеву боевых истребителей остается за руководством Североатлантического альянса. Иных договоренностей нет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Украина пользуется нашей полной поддержкой, в том числе и в долгосрочной перспективе. Польша уже поставила Киеву огромное количество военной техники. Что касается истребителей, то решение остается за НАТО. На данный момент никаких договоренностей по этому поводу нет», - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Говоря о поставках немецкой военной техники Украине, Моравецкий упрекнул Берлин в недостаточности усилий. По его мнению, страны ЕС должны соблюдать пропорции, а власти ФРГ декларируют больше помощи, чем дают на самом деле. То, что вопрос поставки боевых самолетов режиму Зеленского весьма болезненный, подтвердил один из членов британского кабмина. На просьбу украинского лидера он ответил оскорбительной фразой, уточнив, что Лондон не располагает самолетами для Киева.

Россия неоднократно предупреждала страны коллективного Запада об опасности накачивания Украины современным оружием и даже направляла по этому поводу официальную ноту в НАТО. По мнению Москвы, оружейные поставки не идут на пользу переговорному процессу и только затягивают противостояние.