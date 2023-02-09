Макрон заявил, что не обсуждал вчера с Зеленским поставку истребителей
Накануне президент Украины встречался в Париже с французским коллегой.
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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи в Париже с украинским коллегой Владимиром Зеленским речь о поставках истребителей киевскому режиму не шла.
«Нет, мы не обсуждали этот вопрос вчера вечером», - сказал Макрон после того, как прилетел в Брюссель на саммит Европейского союза.
В минувшую среду, 8 февраля, украинский президент прилетел в столицу Британии, в аэропорту Лондона его c объятиями встретил премьер страны Риши Сунак. Позже, вечером, он приехал в Париж, где его ждал Макрон. Также к встрече присоединился канцлер Германии Олаф Шольц.
Сегодня президенты Украины и Франции на одном самолете отправились из Парижа в Брюссель.