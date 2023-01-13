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SHOT сообщил, что у Костомарова деформировались легкие

Ян Брацкий
17:40 13.01.2023
Жена фигуриста Оксана Домнина заявила, что состояние Романа Костомарова стабильно тяжелое, ухудшений нет.
SHOT сообщил, что у Костомарова деформировались легкие
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось, у спортсмена диагностирована уже двусторонняя пневмония и деформация легких, сообщает паблик SHOT в Telegram.

По данным канала, у Костомарова двусторонний гидроторакс, опасный сжатием легочной ткани и нарушением кровообращения. Вследствие этого, пишет паблик, существует риск смещения внутренних органов. Фигурист по-прежнему дышит с помощью аппарата ИВЛ.

О госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова стало известно 10 января. Его доставили в больницу с пневмонией и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, позже появилась информация, что кровь спортсмена искусственно насыщают кислородом при помощи аппарата ЭКМО.

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