В стране и мире SHOT сообщил, что у Костомарова деформировались легкие Ян Брацкий Жена фигуриста Оксана Домнина заявила, что состояние Романа Костомарова стабильно тяжелое, ухудшений нет. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось, у спортсмена диагностирована уже двусторонняя пневмония и деформация легких, сообщает паблик SHOT в Telegram. По данным канала, у Костомарова двусторонний гидроторакс, опасный сжатием легочной ткани и нарушением кровообращения. Вследствие этого, пишет паблик, существует риск смещения внутренних органов. Фигурист по-прежнему дышит с помощью аппарата ИВЛ. О госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова стало известно 10 января. Его доставили в больницу с пневмонией и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, позже появилась информация, что кровь спортсмена искусственно насыщают кислородом при помощи аппарата ЭКМО. Экспертное мнение и аналитика