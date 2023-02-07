Тарасова отказалась рассуждать о будущем Костомарова в спорте

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О спортивном будущем олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова рассуждать пока рано, необходимо, чтобы он поправился и вышел из больницы. Об этом в телефонной беседе со «Звездой» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Сейчас нужно только молиться о его здоровье. Он не выздоровел еще и находится в тяжелом состоянии. Он сильный человек и со всем справится. Маресьев справился, и он справится. Сейчас мы не будем обсуждать, что он будет делать потом. Он будет с нами, будет заниматься всем, чем надо», - сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что хирурги ампутировали Костомарову обе стопы. Сейчас он приходит в себя в реанимационном отделении и находится под постоянным наблюдением лечащих врачей. После госпитализации Романа Костомарова в больницу 10 января его состояние постоянно ухудшается.