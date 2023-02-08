МЧС проверит комплексом «Струна» конструкции дома в Ефремове, где взорвался газ

К этому часу спасатели разобрали 40 кубометров завалов из 80, к работам привлечены 408 человек и 114 единиц техники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Спасатели при помощи комплекса «Струна» проверят уцелевшие конструкции дома в Ефремове Тульской области, где накануне взорвался газ. Об этом говорится в заявлении ведомства. Сейчас на месте трагедии продолжается разбор завалов. На месте дежурят медики и психологи, которые оказывают помощь местным жителям.

«К утру разобрано 40 кубических метров завалов из 80 кубических метров. Работа ведется круглосуточно. Сегодня после завершения следственных действий, проводимых Следственным комитетом, запланирована комплексная оценка состояния несущих конструкций здания с применением комплекса "Струна"», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Трагический инцидент произошел накануне. В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Химиков в Ефремове взорвался бытовой газ. Произошло обрушение подъезда. Из-под завалов извлекли тела пятерых погибших жителей, еще трое получили травмы.

Власти Тульской области пообещали оказать финансовую помощь жильцам частично рухнувшего дома. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, а пострадавшие по 500 тысяч рублей. Кроме того, по 150 тысяч рублей власти региона выплатят каждому члену семьи за утраченное имущество.