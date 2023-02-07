Разрушенная взрывом часть пятиэтажки в Тульской области попала на видео
По последним данным, жертвами ЧП стали четыре человека.
© Видео: Прокуратура Тульской области © Фото: Прокуратура Тульской области
Обрушенную часть пятиэтажного дома после взрыва в Тульской области сняли на видео. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале региональная прокуратура.
Как уточняется, ЧП произошло в Ефремове в жилом доме №2 на улице Химиков.
По последним данным, жертвами ЧП стали четыре человека.
На данный момент жильцов дома эвакуировали, экстренные службы организовали пункт временного размещения.