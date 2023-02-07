В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Первые минуты после взрыва в пятиэтажке в Тульской области снял очевидец

Анна Назайкина
18:03 07.02.2023
Предварительно, под завалами могут оставаться еще два человека.
© Видео: online_efr, VK © Фото: online_efr, VK
Читайте нас на:

Первые минуты после взрыва газа в доме в Ефремове Тульской области снял очевидец, запись была опубликована в соцсетях. Судя по кадрам, скорая помощь приехала к месту ЧП оперативно. На видео от пятиэтажки еще идет дым.

По последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека. Предварительно, под завалами остаются еще двое. Спасателям удалось вытащить пять человек.

Экстренные службы также подтвердили взрыв газа как причину ЧП, произошло обрушение одного подъезда.

Ранее прокуратура Тульской области опубликовала видео с места этого трагического события в городе Ефремов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:44 В стране и мире
В ДНР заявили, что в Угледаре украинские боевики расстреляли группу польских наемников
18:23 В стране и мире
Семь квартир полностью разрушены в результате взрыва газа в Ефремове
18:14 ОПК
Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМФ в этом году
17:12 В стране и мире
Видео
Ученый РАН Горшков предупредил о возможности мощного землетрясения в Крыму
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.