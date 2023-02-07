Первые минуты после взрыва в пятиэтажке в Тульской области снял очевидец

Предварительно, под завалами могут оставаться еще два человека.

© Видео: online_efr, VK © Фото: online_efr, VK

Первые минуты после взрыва газа в доме в Ефремове Тульской области снял очевидец, запись была опубликована в соцсетях. Судя по кадрам, скорая помощь приехала к месту ЧП оперативно. На видео от пятиэтажки еще идет дым.

По последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека. Предварительно, под завалами остаются еще двое. Спасателям удалось вытащить пять человек.

Экстренные службы также подтвердили взрыв газа как причину ЧП, произошло обрушение одного подъезда.

Ранее прокуратура Тульской области опубликовала видео с места этого трагического события в городе Ефремов.