Семьи погибших при взрыве газа в Ефремове получат по 1 миллиону рублей

Кроме того, власти Тульской области распорядились выплатить по 150 тысяч рублей каждому члену семьи за утрату имущества после взрыва газа в жилом доме в Ефремове.

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Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ефремове Тульской области получат выплаты по одному 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщило правительство региона.

«Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы областного правительства.

В ближайшее время спасатели и эксперты МЧС обследуют дом на предмет возможности дальнейшего проживания в нем.

Трагедия произошла накануне на улице Химиков в Ефремове. Взрыв газа повлек за собой обрушение первого подъезда. Взрывной волной были полностью разрушены семь квартир. В результате ЧП погибли пятеро человек, еще семерых жильцов пятиэтажки удалось спасти. Трое человек пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.