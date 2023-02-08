В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Семьи погибших при взрыве газа в Ефремове получат по 1 миллиону рублей

Ян Брацкий
07:35 08.02.2023
Кроме того, власти Тульской области распорядились выплатить по 150 тысяч рублей каждому члену семьи за утрату имущества после взрыва газа в жилом доме в Ефремове.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ольга Тихонова, РИА Новости
Читайте нас на:

Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ефремове Тульской области получат выплаты по одному 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщило правительство региона.

«Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы областного правительства.

В ближайшее время спасатели и эксперты МЧС обследуют дом на предмет возможности дальнейшего проживания в нем.

Трагедия произошла накануне на улице Химиков в Ефремове. Взрыв газа повлек за собой обрушение первого подъезда. Взрывной волной были полностью разрушены семь квартир. В результате ЧП погибли пятеро человек, еще семерых жильцов пятиэтажки удалось спасти. Трое человек пострадали, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:17 В стране и мире
Жена Костомарова заявила, что в страшном сне не могла представить происходящего с их семьей
08:56 В стране и мире
Видео
МЧС проверит комплексом «Струна» конструкции дома в Ефремове, где взорвался газ
08:05 В стране и мире
Кисида заявил, что позиция Японии по вопросу Курил не изменится
07:07 В стране и мире
Байден назвал спецоперацию ВС РФ на Украине «испытанием века» для США
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.