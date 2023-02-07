Губернатор Дюмин: пострадавшим от взрыва газа в Ефремове окажут материальную помощь
Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Ефремове Тульской области окажут всю необходимую помощь, включая временное расселение в пунктах временного размещения, а затем предоставление нового жилья. Об этом заявил губернатор региона Алексей Дюмин.
В результате происшествия погибло пять человек, трое пострадали, под завалами могут оставаться люди. Как пояснил Дюмин, уже подготовлен вертолет санавиации, который при необходимости доставит пострадавших в медучреждения Москвы и Московской области.
Жильцов дома направили в пункты временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи и медико-психологическую помощь, отметил губернатор. По окончанию спасательных работ технические службы обследуют дом, чтобы определить возможность дальнейшей эксплуатации.
«Будут приниматься все решения правительством Тульской области о полной компенсации и предоставлении жилых помещений», - подчеркнул Дюмин.
Он также добавил, что семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь.
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ефремове под Тулой днем во вторник. В результате были полностью разрушены семь квартир, произошло обрушение одного подъезда. В МЧС России сообщили, что для разбора завалов и оказания необходимой помощи было привлечено 12 единиц техники и 42 спасателя.